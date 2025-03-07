Beşiktaş Gaziantep Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, tam saha çift kale maçla sona erdi. Başkan Serdal Adalı'nın da izlediği idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL
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