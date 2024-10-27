Beşiktaş Genel Kurulu'nda büyük kavga! Eski ve yeni başkanının destekçileri birbirine girdi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Genel Kurulu'nda büyük kavga! Eski ve yeni başkanının destekçileri birbirine girdi

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Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı olaylı başladı. Mevcut başkan Hasan Arat'ı destekleyenler ve eski başkan Ahmet Nur Çebi'yi destekleyenler arasında kavga çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde yumrukların havada uçuştuğu ve yaralanıp yere düşenlerin olduğu görüldü. Beşiktaş Divan Başkanı Ahmet Akpınar "Burası Dingo'nun ahırı değil, burası Beşiktaş kongresi. Salonu mu boşaltayım, kongreyi mi iptal edeyim? Buna ne hakkınız var" sözleriyle tepki gösterdi.

27.10.2024 11:19
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Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı. Beşiktaş Kulübü'nün 01.06.2023-31.05.2024 Dönemi Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yapılıyor.

Toplantıya Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve basın mensupları katıldı. Divan toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

AHMET NUR ÇEBİ ISLIKLANDI

Beşiktaş'ın 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na katılan siyah beyazlı takımın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, genel kurul üyeleri tarafından ıslıklandı ve tepki gösterildi. Ahmet Nur Çebi'ye yönelik tepkiler sonrası kongrede bir anda ortalık karıştı ve üyeler arasında kavga çıktı.

"BURASI DİNGO'NUN AHIRI DEĞİL"

Beşiktaş Divan Başkanı Ahmet Akpınar ise şu sözlerle olayları yatıştırmaya çalıştı; "Burası Dingo'nun ahırı değil, burası Beşiktaş kongresi. Oturun yerinize! Ne sanıyorsunuz siz kendinizi! Burası Beşiktaş, Uganda değil! Oturun yerinize. Salonu mu boşaltayım, kongreyi mi iptal edeyim? Buna ne hakkınız var. Hiçbir Beşiktaşlı Beşiktaşlıya el kaldıramaz. Biz büyüklerimizden böyle gördük."

Beşiktaş Genel Kurulu\'nda büyük kavga! Eski ve yeni başkanının destekçileri birbirine girdi

Ahmet Nur Çebi, Hasan Arat, Beşiktaş, Kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Genel Kurulu'nda büyük kavga! Eski ve yeni başkanının destekçileri birbirine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Türk:
    Gençlere hep kötü örnek, zararlı cemiyetler kapatılmalı. Avrupaya göndemeyin medeniyet görmemiş saksofoncuferat gibileri. Ülke puanına katkı GS 30500 , Sivaspor 16500 , küçük takım 10 binlerde. Faydasızlar yerine TÜRK'e daha fazla puan kazandıran Sivasspor gitmeli. 153 22 Yanıtla
  • Türk:
    saksofoncuferat çıkarmıştır, sebebi koçtabbağını en çok ben yicem salıncağa ben oturcam isteğiymiş. Kendi duruşu yok rezil herif. İyi ki Galatasaraylıyım, Kişilerin değil, kültürün takımı tek başına tek BÜYÜK GALATASARAY! 1481'den beri kültürün simgesi... 1905'ten beri sporun beşiği... 119 22 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    8Taş lıların acil psikoloğa gözükmeleri lazım. 44 68 Yanıtla
  • Türk:
    Aklıma Çukur sahnesi geldi: "Kendine efendi dedirten bir vaşak varmış" :D:D:D Salıncak kavgası bitti koltuk kavgası başladı :D 102 2 Yanıtla
  • Tolga çakır:
    Bu çağ dışı görüntülere şeffaf diyecek kadar aklını yitirmiş zavallılar var yazık 92 8 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HER OLAYDAN MUTLULUK CIKARAN 8TAŞ TARAFTARI, BU EZIKLERIN SON 3 AYDIR HIC BIR MACI, TOPLANTISI KAVGASIZ, ENTIRIKASIZ GEÇMİYOR, AZ KALDI YARIN AKSAM ÖTTURECEGIZ, IR TENEKE PEYNIR ALDIM 62 27 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SALINCAK KAVGASİDİR O SEN BINECEKSIN, BEN BİNECEGİM, DİYE SALINCAĞI SALLAYAN BELLİ 54 34 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    MEŞHUR BEŞİKTAŞLILIK DURUŞU 62 23 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    HERŞEY ŞEFFAF BEŞİKTAŞTA MALUM CAMİA GİBİ KARANLIK DEĞİLİZ AYRICA MEDYA BİLE DERBİ HAFTASI ALGI YAPMAYA BAŞLADI BİZ TEKİZ SİZ HEPİNİZ OLUN FARKETMEZ. 36 48 Yanıtla
    Emre Acar:
    Evet kocaman işi gücü olan adamlar yumruklaşıp savaş modunda görüntü verecek algı olacak öylemi taraftar olmak başka bişey aptal olmak başka bişey umarım taraftar olursun 0 0
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SON DAKİKA: Beşiktaş Genel Kurulu'nda büyük kavga! Eski ve yeni başkanının destekçileri birbirine girdi - Son Dakika
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