Beşiktaş Genel Kurulu Toplandı

Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı.
ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.
Kongrede yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının üyelere aktarılmasından sonra görüşmelere başlanacak.
Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların ardından 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi idari ve mali bakımdan üyelerin oylarına sunulacak.
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