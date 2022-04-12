Beşiktaş, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

12.04.2022 22:04
Beşiktaş, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor ile 17 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor ile 17 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde iki grup halinde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Antrenmanın salon bölümünde kuvvet ve çabukluk çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı oyuncular, saha bölümünde ise koordinasyon, dayanıklılık, pas ve şut çalışmaları üzerinde durdu.

Siyah-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Welinton'ın doğum günü kutlandı

Beşiktaş'ın 33 yaşına giren Brezilyalı oyuncusu Welinton Souza'nın doğum günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmandan önce pasta kesilerek kutlandı.

Teknik direktör Valerien Ismael, teknik ekip ve futbolcular, Welinton Souza'ya yeni yaşında mutluluklar diledi.

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Beşiktaş, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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