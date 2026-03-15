Beşiktaş, Giresunspor'u Yendi

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı ikinci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altınpost Giresunspor'u 40-31 yendi.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını konuk ekip, 20-16 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, salondan 40-31 galip ayrıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?