Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

12.05.2022 15:25
Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri ve istasyon koşuları yaptığı bildirildi. İdmanın, uygulanan taktik programla sona erdiği aktarıldı.

Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın takımdan ayrı koşu yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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