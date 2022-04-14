Beşiktaş, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

14.04.2022 13:53
Beşiktaş, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor ile 17 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor ile 17 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde bir saat 15 dakika süren antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idmanın minyatür kale ve tam sahada yapılan taktik çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Antrenmanda Rıdvan Yılmaz ve trafik kazası geçiren Francisco Montero'nun da takımla çalıştığı ifade edildi.

Beşiktaş, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını, yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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