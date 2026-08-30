Beşiktaş, Hadziahmetovic ile Sözleşmeyi Feshetti

Beşiktaş, Boşnak futbolcu Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlılar, 2023 yılının ocak ayında Konyaspor'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş'a KAP'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" ifadelerine yer verildi.