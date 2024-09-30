Beşiktaş - Hapoel Maçı İstanbul'da Oynanacak - Son Dakika
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Beşiktaş - Hapoel Maçı İstanbul'da Oynanacak

Beşiktaş - Hapoel Maçı İstanbul\'da Oynanacak

Beşiktaş, 9 Ekim'deki EuroCup maçının İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

30.09.2024 19:04
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Beşiktaş Kulübü, 9 Ekim Çarşamba günü oynanacak Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv maçının EuroLeague yönetimi tarafından İstanbul'da oynanacağına karar verdiğini açıkladı.

EuroCup'ta mücadele eden Beşiktaş, Hapoel Shlomo Tel Aviv oynanacak mücadelenin yeri ile ilgili bilgilendirme paylaştı. Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Erkek Basketbol Takımımızın yer aldığı BKT EuroCup turnuvasının organizatörü EuroLeague yönetimi, Beşiktaş Fibabanka ile Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında 9 Ekim Çarşamba günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanması planlanan BKT EuroCup 3. hafta müsabakasının Sırbistan'da oynanmasına karar vermişti. Kulübümüzün girişimleri doğrultusunda hükümetimizin ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun EuroLeague yönetimine ve Hapoel Shlomo Tel Aviv kulübüne güvenlik garantisi vermesinin ardından EuroLeague yönetimi, müsabakanın İstanbul'da oynanmasına karar vermiştir. Beşiktaş Fibabanka - Hapoel Shlomo Tel Aviv, 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş - Hapoel Maçı İstanbul'da Oynanacak - Son Dakika

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