Beşiktaş, Hatayspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Hatayspor ile karşılaşacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Beşiktaş, 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgiyle 5. sırada yer alırken, Hatayspor ise düşme hattında 18. sırada bulunuyor. Beşiktaş, hem Türkiye Kupası şampiyonluğunu hedefliyor hem de Avrupa kupalarına katılmak için puan arıyor. Sakatlıkları süren Ghezzal ve Muleka'nın durumu sağlık heyeti tarafından belirlenecek. Al-Musrati, Colley ve Semih Kılıçsoy ise cezalarını tamamladı ve forma giyebilecek.

17.05.2024 11:19
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Hatayspor ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, yarın Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. Geride kalan 36 haftada 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi alan siyah-beyazlılar, 55 puanla 5. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise 8 galibiyet, 13 beraberlik, 15 yenilgi sonucu elde ettiği 37 puanla düşme hattında 18. basamakta yer alıyor.

Avrupa için puan lazım

Kötü geçen bir sezonun ardından Türkiye Kupası şampiyonluğunu hedef belirleyen siyah-beyazlılar, 23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynanacak final müsabakasında zafere ulaşarak hem kupayı müzesinde götürmek hem de gelecek sezon Avrupa kupalarındaki yerini kesinleştirmek istiyor.

Aksi durumda ise siyah-beyazlıların ligi bitireceği sıralamada da önemli olacak. Bu bakımdan Kartal, ligde kalan son 2 haftada kayıp yaşamak istemiyor.

Sakatlarda son durum

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Rachid Ghezzal ve Jackson Muleka'nın yarın görev alıp almayacağına ilişkin son kararı sağlık heyeti verecek. Ayrıca Alanyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Milot Rashica ise yarınki karşılaşmada oynayabilecek durumda.

Al-Musrati, Colley ve Semih Kılıçsoy'un cezaları bitti

Kırmızı kart cezalısı Al-Musrati ile sarı kart ceza sınırına ulaştıkları için geçtiğimiz hafta sahadaki yerlerini alamayan Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da cezalarını tamamladı. Bu 3 futbolcu, görev verilmesi halinde yarın Hatayspor maçında forma giyebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Hatayspor ile karşılaşacak - Son Dakika

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