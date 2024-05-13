Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanla ara vermeden başladı. Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, bir günlük iznin ardından 15 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00'de yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

13.05.2024 16:20
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 15 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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