Beşiktaş, Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Jackson Muleka'nın sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı. Beşiktaş, yarın Hatayspor'la karşılaşacak.

17.05.2024 21:53
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Öte yandan Alanyaspor maçında sol üst kısmında ağrı hisseden ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan Jackson Muleka'nın uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edildi. Muleka, bu nedenle maç kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Hatayspor'la karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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