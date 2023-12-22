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Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda yenilenme çalışması yapan oyuncuların yanı sıra diğer futbolcular da ısınma koşuları ve pas çalışması yaptı.

Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
22.12.2023 - 16:55,  Güncelleme: 16:57
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile 25 Aralık Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.

Corendon Alanyaspor karşısında forma giyen isimler, yenilenme antrenmanı yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve pas çalışması yaparak idmana başladı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla son buldu.

Siyah-beyazlı takım, Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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