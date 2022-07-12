Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, kondisyon koşuları ve iki takım halinde yapılan oyun çalışmalarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci maçında bugün TSİ 17.00'de Kufstein Arena'da Viktoria Plzen ile karşılaşacak. - İSTANBUL