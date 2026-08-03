Beşiktaş Hentbol 2026 Procural Cup\'ta

Beşiktaş Hentbol Takımı, 8-9 Ağustos tarihleri arasında Polonya'nın Polck şehrinde düzenlenen 2026 Procural Cup'a katılacak.

Siyah-beyazlıların, RK Nexe, Orlen Wisla Plock ve TTH Holstebro takımlarının mücadele ettiği organizasyonda RK Nexe takımıyla ile karşılaşacak. Galip gelmesi durumunda Orlen Wisla Plock ve TTH Holstebro takımlarının galibiyle sahaya çıkacak.

Beşiktaş Hentbol Takımı'nın maç programı şöyle:

8 Ağustos Cumartesi

16.30 Beşiktaş - RK Nexe

9 Ağustos Pazar

15.00 Üçüncülük maçı

17.30 Final maçı