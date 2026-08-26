Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonu Beşiktaş

Beşiktaş Hentbol Takımı, Nilüfer Belediyespor'u 38-32 mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleye; Enis Yatkın, Enis Harun Hacıoğlu, Eyüp Arda Yıldız, Ismael El Korchi, Erwin Jan Feuchtmann, Bogdan Radivojevic ve Uros Pavlovic ilk yedisiyle başladı. Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 19-17 önde tamamlarken, karşılaşmadan da 38-32 galip ayrılarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.