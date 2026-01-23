Türkiye'nin Yıldızları Salihli'de parladı: Hentbolda şampiyon Beşiktaş! - Son Dakika
Türkiye'nin Yıldızları Salihli'de parladı: Hentbolda şampiyon Beşiktaş!

23.01.2026 18:52  Güncelleme: 18:57
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen 2025-2026 Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Beşiktaş, finalde Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 50-26 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada Beşiktaş ile birlikte en iyi dört takım arasında yer alan diğer kulüpler de ödüllerini aldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon Beşiktaş oldu ve kupayı kaldırdı.

Türk hentbolunun altyapı düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan 2025-2026 Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası, "Türkiye'nin Yıldızları Salihli'de Parlıyor" sloganıyla Salihli'de gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Kompleksi ile Ramiz Turan Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakalara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından 27 takım katıldı.

Şampiyonada oynanan karşılaşmaların ardından Beşiktaş ile Trabzon Büyükşehir Belediyespor finale yükseldi. Ramiz Turan Spor Kompleksi'nde oynanan final maçında rakibini 50-26 mağlup eden Beşiktaş, Türkiye Şampiyonu oldu. Siyah-beyazlı yıldız hentbolcular, şampiyonluğu Salihli'deki taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Turnuvada Trabzon Büyükşehir Belediyespor ikinci olurken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Spor Kulübü üçüncü, Beykoz Belediyespor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı.

Şampiyonada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları; Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Aslan, Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve altyapı sorumlusu Halim Okta, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz ile Salihli Belediyespor Gençlik ve Spor Müdürü Kenan Develi tarafından takdim edildi.

Kupa töreni sonrası Beşiktaş Kaptanı Arda Tiryaki, "Önceki sene talihsiz bir hatadan dolayı şampiyonluğumuz gitti. Ama bu sene tüm takım olarak iyice hazırlandık. Şampiyonluğu hak ettik" derken, Beşiktaş Hentbol Takımı Antrenörü Bülent Erkol, "Manisa'daki yetkililere teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel turnuva düzenlediler. İyi bir mücadele oldu. Biz de namağlup olarak çok mutluyuz. Camiamıza armağan olsun" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kaptanı Cem Ali Mert "Finale kadar maçlarımız çok güzel geçti. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu maçta da aynı şekilde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ama nasip bize şampiyonluk şey olmadı Beşiktaş şampiyon biz ikinci olduk bununla gurur duyuyoruz." Derken, Trabzon Büyükşehir Belediyespor Takımı Antrenörü Sinan Akça ise "Bu turnuva Manisa'ya çok yakıştı. Gelirken ilk dört hedefimiz vardı. Ama çocuklar müthiş mücadele gösterdiler. Hak ettiğimiz yere, finale geldik" dedi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Spor Kulübü takım kaptanı Adahan Akcam ise "Uzun bir turnuva sonucu üçüncü olarak tamamladık. Kesinlikle takım olarak çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Küçük bir ülkeden geldik. Bu bizim için bir başarı çok büyük bit onur ve gurur. Salihli Belediyesi'ne ve Salihli'ye çok teşekkür ediyoruz bizi burada ağırladıkları için" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

