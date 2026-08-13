Beşiktaş - Hradec Kralove: Hakem ve Kadro Belirlendi - Son Dakika
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Beşiktaş - Hradec Kralove: Hakem ve Kadro Belirlendi

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove ile oynayacağı maça hazır. Hakemler ve kadrolar açıklandı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibi Hradec Kralove ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hakem ve oyuncu kadrosu şöyle:

Stat: Tüpraş

Hakemler: Urs Schnyder, Marco Zürcher, Benjamin Zürcher (İsviçre)

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Oh

Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Ludvicek, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik

Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş - Hradec Kralove: Hakem ve Kadro Belirlendi - Son Dakika

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