Beşiktaş Hradec Kralove ile Rüzgarı Yakalıyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşı için son antrenmanını tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Çekya'nın Hradec Kralove takımıyla karşılaşacak Beşiktaş, son antrenmanını yaptı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanın basına açık 15 dakikalık bölümünde siyah-beyazlı oyuncular, ısınma hareketleri sonrasında kurulan istasyonlarda kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Basına kapalı bölümde ise siyah-beyazlı ekibin taktik çalışma yaptığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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