Beşiktaş, Hradec Kralove'u Geçti - Son Dakika
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Beşiktaş, Hradec Kralove'u Geçti

Beşiktaş, Hradec Kralove\'u Geçti
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'u 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, konuk ettiği Çekya ekibi Hradec Kralove'u ilk maçta olduğu gibi 1-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Orkun'un pasında sol tarafta topla buluşan İlhan'ın ortasında Cerny, sağ çaprazda karşı karşıya pozisyonda kaleci Zadrazil'i geçemedi.

62. dakikada Ludvicek'in ortasında Mihalik'in ceza sahası içinde kontrol ettikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

83. dakikada Ludvicek'in pasında Vlkanova'nın sol çaprazdan vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.

86. dakikada İlhan'ın sol taraftan yerden pasında Trossard'ın gelişine vuruşunda kaleci Zadrazil gole izin vermedi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Urs Schnyder, Marco Zürcher, Benjamin Zürcher

Beşiktaş: Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo (Emmanuel Agbadou dk. 74), Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Yasin Özcan dk. 66), Salih Özcan, Vaclav Cerny (Leandro Trossard dk. 66), Junior Olaitan (Wilfred Ndidi dk. 66), Orkun Kökçü, İlhan Fakılı (Milot Rashica dk. 87), Hyeon-Gyu Oh

Yedekler: Doğan Alemdar, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Amir Hadziahmetovic, Kartal Yılmaz, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Vincenzo Italiano

Hradec Kralove: Adam Zadrazil, David Ludvicek, Jakub Uhrincat, Filip Cihak, Frantisek Cech, Daniel Horak, Vladimir Darida, Samuel Dancak (Daniel Trubac dk. 74), Mick Van Buren (Adam Vlkanova dk. 74), Tom Sloncik (Abdullahi Umar dk. 64), Ondrej Mihalik

Yedekler: Patrik Vizek, Matyas Vagner, Elione Fernandes Neto, Matej Valenta, Stepan Ponikelsky, Jakub Hodek, Marko Regza, Lucas Kubr

Teknik Direktör: David Horejs

Gol: Vaclav Cerny (dk. 40) (Beşiktaş)

Sarı kart: Emirhan Topçu (Beşiktaş)

Kaynak: İHA

Çek Cumhuriyeti, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Hradec Kralove'u Geçti - Son Dakika

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