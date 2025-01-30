Beşiktaş'ı Cengiz Ünder'den vazgeçiren genç yıldız belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ı Cengiz Ünder'den vazgeçiren genç yıldız belli oldu

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Cengiz Ünder transferinden vazgeçen Beşiktaş, rota değiştirerek genç yıldız Ansu Fati'ye yöneldi. Kara Kartal'ın Cengiz'in yerine Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati için resmi teklif yaptığı, İspanyol sol kanat oyuncusu için kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği ve anlaşma sağlanması halinde Fati'nin İstanbul'a geleceği bildirildi.

30.01.2025 11:13
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Süper Lig devi Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri sürüyor. Fenerbahçe'den Cengiz Ünder transferinden vazgeçen siyah-beyazlılar, genç yıldız için resmi teklifini iletti.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, milli futbolcuyla sözleşme şartlarında anlaşamayınca rota değişti. Siyah-beyazlılar, genç yıldız için resmi teklifini iletti. Beşiktaş, Fenerbahçe ile Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varmıştı. Siyah-beyazlılar, milli futbolcuyla anlaşamayınca transfer yatmıştı.

ROTA ANSU FATİ'YE ÇEVRİLDİ

Beşiktaşlı taraftarlar Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğu gün Cengiz Ünder iddialarının ardından sosyal medyadan yönetime tepki göstermişti. Beşiktaş kanat transferinde rotasını Ansu Fati'ye çevirdi. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen siyah-beyazlıların, genç yıldız için Barcelona ile pazarlık halinde olduğu belirlendi.

Beşiktaş'ı Cengiz Ünder'den vazgeçiren genç yıldız belli oldu

BARCELONA'YA RESMİ TEKLİF YAPTI

Cengiz Ünder defterini kapatan Kartal, Ansu Fati'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için resmi teklif yaptı. Kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği aktarıldı. Anlaşma sağlanması halinde Gine asıllı olan 22 yaşındaki İspanyol sol kanat oyuncusu sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.

SERDAL ADALI YOĞUN ÇABA HARCIYOR

Başkan Serdal Adalı'nın Ansu Fati transferini gerçekleştirmek için yoğun çaba harcadığı aktarıldı. Barcelona altyapısından yetişen ve 2020 yılında piyasa değeri tam 80 milyon euro olarak hesaplanan Ansu Fati, 2022-2023 sezonunda 51 resmi maçta 10 gol, 4 asiste imza atmıştı. 2023-2024 sezonuna Barcelona'da başlayan ancak daha sonra Brighton'a kiralanan Fati, İngiliz ekibinde 27 maçta 4 gol, 1 asist kaydetti.

Beşiktaş'ı Cengiz Ünder'den vazgeçiren genç yıldız belli oldu

AÇIK KAPI BIRAKTI

Sezon başında Barcelona'ya dönüş yapan yetenekli futbolcu şimdiye kadar 8 maçta oynadı ve henüz gol ve asist katkısı yapamadı. Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sakatlık dönemi ardından beklentilere tam olarak yanıt veremeyen Ansu Fati'nin takımdan ayrılması konusunda açık kapı bırakmıştı.

Beşiktaş\'ı Cengiz Ünder\'den vazgeçiren genç yıldız belli oldu

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ı Cengiz Ünder'den vazgeçiren genç yıldız belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ateş:
    Cengiz efendi iyi futbolcu olsa Fenere hayrı olurdu.Halı sahada bile oynayamaz. 18 15 Yanıtla
  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞ SAYESİNDE TÜRK FUTBOLU YILDIZ GÖRÜYOR BU GELENEK SADECE BİZE AİTTİR SERDAL AĞA FATİYİ TÜRKİYEYE GETİR 13 4 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    zaten alsa elinde patlardı 12 3 Yanıtla
  • Osman:
    he yaa iyiki jimnastik klübü var yoksa zeytudtinov gibi bir dünya yıldızını nerde nasıl izlerdik 1 5 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Bir FB li olarak bjk yi tebrik ediyorum.bi kazıgı bu ruhsuz futbolcudan yedik barı onlar yemedi 5 0 Yanıtla
  • Engin Engo:
    senelik 4 m euro alan cengiz e o parayı verecek başka bir enayi bulana kadar cengiz fb de 0 0 Yanıtla
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