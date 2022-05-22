Beşiktaş için kayıp sezon - Son Dakika
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Beşiktaş için kayıp sezon

22.05.2022 13:19
Beşiktaş için kayıp sezon

Geçen yılı Sergen Yalçın yönetiminde kısıtlı kadrosuyla çifte şampiyonluk yaşayarak kapatan Beşiktaş, 2021-2022 sezonunu kelimenin tam anlamıyla 'facia bir sezon' olarak yaşadı ve bitirdi.

Geçen yılı Sergen Yalçın yönetiminde kısıtlı kadrosuyla çifte şampiyonluk yaşayarak kapatan Beşiktaş, 2021-2022 sezonunu kelimenin tam anlamıyla 'facia bir sezon' olarak yaşadı ve bitirdi.

Şampiyon kadroya Batshuayi, Teixeira, Kenan, Pjanic, Umut, Salih Uçan gibi yıldız oyuncuları transfer eden siyah beyazlılar, geniş kadrodan bir türlü faydalanamadığı gibi, Teixeira ve Pjanic'in sakatlıklarıyla, Batshuayi'nin de fazlaca kaçırdığı gol pozisyonlarıyla uğraştı. Üstelik Teixeira ve Pjanic oynadığı anlarda da katkı vermekten epey uzak kaldı. Önce yedeğe sonra kadroya alınmamaya kadar düşen Salih Uçan, devre arasında Medipol Başakşehir'e kiralık gönderilirken, sadece Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2015-2016 ve biraz da 2016-2017 sezonunda kalitesini gösteren Oğuzhan Özyakup ise en zor durumlarda dahi tercih edilen futbolcular arasına bile giremedi. Geçen sezonu 19 gol 6 asistle tamamlayan Larin için, bütün bir sezon yazılıp çizilenler ise bir türlü bitmeyen ve sonuca ulaşmayan sözleşme uzatma görüşmeleri oldu. Yeni transferlerden kiralık oynayan Can Bozdoğan'ın hafifi bir kıpırdanma gösterdiği sezonun yıldızları ise Ghezzal, Josef de Souza ve Ersin olurken, genç oyunculardan Emirhan ile Serdar gelecek adına taraftara ümit verdi. Kenan Karaman ise hücumda hiçbir varlık gösteremediği ve yuhalanma aşamasına geldiği sezonu Valerien Isamael'in sağ bekte görev vermesiyle kurtardı. Fenerbahçe maçında zorunluluktan sağ bek oynayan Kenan, Konyaspor maçında gol bile atarak taraftarlarla arasını düzeltti.LİGDE SON 25 YILIN, AVRUPA'DA İSE TARİHİN EN KÖTÜSÜBöylesi bir ortamda çok çok kötü bir sezon geçiren Beşiktaş Sergen Yalçın'ın istifasıyla önce Önder Karaveli'yi, onun da başarısız olmasıyla Fransız Valerien Ismael'i takımın başına getirdi ve çok uzun zaman sonra bir sezonda 3 teknik adamla çalıştı.Ligde hiç de iyi bir performans sergileyemeyen siyah beyazlılar 24 yıl sonra ilk 5'in dışında kaldı.Attığı 56 gol ile maç başına 2 golü bile yakalayamayan Beşiktaş, 48 gol yiyerek maç başına 1'den fazla gol yeme istatistiğiyle ve sadece +8'le tarihin en kötü averajlarından birine de sahip oldu.Avrupa'da adeta dağılan Beşiktaş, gruptan çıkma hedefiyle başladığı Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 8 yenilgi ile sıfır puan çekti ve Beşiktaş tarihinin en kötü Avrupa macerasını yaşadı. Beşiktaş, ayrıca 3 gol atıp 19 gol yediği devler arenasında -16 averajla 32 takım içinde 32. olarak hayal kırıklığının da zirvesini gördü.Beşiktaş cezalar haricinde 21 yıl sonra da sıralama dışında kalarak Avrupa kupalarına gitme hakkı elde edemedi.


- İstanbul
Beşiktaş için kayıp sezon
Beşiktaş için kayıp sezon
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Kaynak: DHA

Sergen Yalçın, Başakşehir, Şampiyon, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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