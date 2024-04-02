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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel: "Stoper ve sağ bek için bitmek üzere olan iki transfer var"

İSTANBUL(İHA)- Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, gelecek sezon kadro yapılanması için çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, "Stoper ve sağ bek için önemli haberlerimizi duyacaksınız. Bitmek üzere olan iki transfer var" dedi.