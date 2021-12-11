Üye Girişi
Beşiktaş ile Kayserispor 51. randevuda - Son Dakika

Beşiktaş ile Kayserispor 51. randevuda

11.12.2021 10:10
Beşiktaş ile Kayserispor 51. randevuda

Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de yarın 51. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de yarın 51. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 50 maçta Beşiktaş 29, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş rakibine 82 gol atarken, kalesinde 52 gol gördü.

Geçen sezon oynanan maçlarda siyah-beyazlı ekip, rakibini 2-0 ve 3-1'lik skorla mağlup etti.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 25 lig maçından 20'sini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti. Kayserispor deplasmanda 2 kez galip gelebildi.

Kayserispor, İstanbul'da Beşiktaş'ı ilk kez 2009-2010 sezonunda 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini deplasmanda son olarak 2011-2012 sezonunda yendi. 15 Ekim 2011'de İstanbul'da oynanan karşılaşmada Kayserispor, Beşiktaş'a 2-0 üstünlük kurmayı başardı.

Beşiktaş, 2011'deki yenilginin ardından rakibiyle İstanbul'da oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Rakibine bu 8 karşılaşmada 22 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 6 gol gördü.

Bu arada İstanbul'daki 25 lig maçında Beşiktaş 56, Kayserispor ise 18 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maç, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon İstanbul'da oynanan maçta rakibine 3-1 üstünlük kurdu.

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş ile Kayserispor 51. randevuda - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Polisler ona 10:06 Polisler ona "bukalemun" diyor! Hırsızlık için girmediği kılık yok!
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu 08:52 Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar 08:48 Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok 22:09 Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya 18:36 Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla 16:31 Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım 15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım

Son Dakika Haberleri
10:08 Kasasında tuvalet kağıdı saklıyor! Ünlü ekonomistten zamlara gönderme
10:05 Polisler ona "bukalemun" diyor! Hırsızlık için girmediği kılık yok!
09:59 Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar
09:58 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi
09:54 Kerem Bürsin, HeForShe Hareketi'nin Türkiye sözcüsü oldu
09:46 Selin Ciğerci'nin 13 milyon TL'ye aldığı arabası Türkiye'de sadece onda var!
09:44 Genç oyuncu dert yandı: Soyadımdan çok çektim!
09:38 Gonca Vuslateri "taciz" edildiğini söylemişti! Kurye de, ondan şikayetçi oldu
09:31 Sigorta parası için eşini kayalıklardan atmıştı! Eşinin yerine imza atmış!
09:04 Afganistan'da açlık krizi kardeşleri ayırdı! Afgan anne ikizlerinden birini sattı!
Kasasında tuvalet kağıdı saklıyor! Ünlü ekonomistten zamlara gönderme Kasasında tuvalet kağıdı saklıyor! Ünlü ekonomistten zamlara gönderme         
10:08
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Kerem Bürsin, HeForShe Hareketi'nin Türkiye sözcüsü oldu Kerem Bürsin, HeForShe Hareketi'nin Türkiye sözcüsü oldu         
09:55
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu         
16:05
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 10:17:23. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş ile Kayserispor 51. randevuda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement