Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre, Adana Demirspor'a imza attı - Son Dakika
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Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre, Adana Demirspor'a imza attı

07.09.2022 20:33
Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre, Adana Demirspor'a imza attı

Gökhan Töre'nin yeni adresi Adana Demirspor... Mavi Şimşekler, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme yaptı.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Gökhan Töre, sözleşmesinin sona ermesi ile siyah-beyazlı kulüpten ayrılmıştı. Deneyimli futbolcunun yeni adresi belli oldu.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Artem Dzyuba, Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye gibi yıldızları kadrosuna katan Adana Demirspor, yerli transferinde de hız kesmedi. Mavi Şimşekler, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre'yi renklerine bağladı. Mavi Şimşekler yaptığı açıklamada, deneyimli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Adana Demirspor, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre'yi renklerine bağladı
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Adana Demirspor, Gökhan Töre'yi renklerine bağladı Adana Demirspor, Gökhan Töre'yi renklerine bağladı

Adana Demirspor, Gökhan Töre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre, Adana Demirspor'a imza attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre, Adana Demirspor'a imza attı - Son Dakika
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