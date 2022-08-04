Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek

Beşiktaş'ta geçirdiği 10 yılın ardından sözleşmesinin sona ermesi sonrası takımdan ayrılan Oğuzhan Özyakup, henüz hiçbir takımla anlaşmadı.

Süper Lig ekipleriyle adı anılan Özyakup'un kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği biliniyor.

OLCAY ŞAHAN: OĞUZHAN, TÜRKİYE'DE OYNAMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Tecrübeli futbolcunun yeni takımını kısa bir süre içerisinde açıklaması beklenirken 30 yaşındaki orta sahanın eski takım arkadaşı Olcay Şahan, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili şöyle konuşmuştu:

"Oğuzhan ile sürekli görüşüyorum. Avrupa'da 4-5 kulüp ile görüşüyor, doğru projeyi seçmek ve mutlu olabileceği bir transfer gerçekleştirmek istiyor. Doğru kararı vereceğine inanıyorum. Ama anladığım kadarıyla şimdilik Türkiye'de oynamayı düşünmüyor. Türkiye'den büyük camialardan teklif aldı, ben de şahit oldum. Ancak 10 sene Beşiktaş'ta oynadıktan sonra gidip de Türkiye'de başka forma giymek istemiyor çünkü kulüple ayrı bir bağı var."

Oğuzhan Özyakup, kaptanlık görevi üstlendiği Beşiktaş'tan ardında 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa bırakarak ayrılmıştı.