Beşiktaş, ilk yarıyı 24-13 önde bitirdiği maçta Beykoz Belediyespor'u 45-28 yendi

Beşiktaş, ilk yarıyı 24-13 önde bitirdiği maçta Beykoz Belediyespor'u 45-28 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 45-28 mağlup etti; ilk yarıyı 24-13 önde tamamladı. Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla ligde 6. galibiyetini alırken, Beykoz Belediyespor 5. yenilgisini yaşadı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 45-28 mağlup etti.
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 24-13 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda farkı açan Beşiktaş, karşılaşmayı 45-28 kazandı.
Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, ligde 6. galibiyetini aldı. Beykoz Belediyespor ise 5. yenilgisini yaşadı.
Kaynak: AA
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