Beşiktaş, ilk yarıyı 24-13 önde bitirdiği maçta Beykoz Belediyespor'u 45-28 yendi - Son Dakika
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Beşiktaş, ilk yarıyı 24-13 önde bitirdiği maçta Beykoz Belediyespor'u 45-28 yendi

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 45-28 mağlup etti; ilk yarıyı 24-13 önde tamamladı. Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla ligde 6. galibiyetini alırken, Beykoz Belediyespor 5. yenilgisini yaşadı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 45-28 mağlup etti.

THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 24-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda farkı açan Beşiktaş, karşılaşmayı 45-28 kazandı.

Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, ligde 6. galibiyetini aldı. Beykoz Belediyespor ise 5. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
BeşiktaşSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş, ilk yarıyı 24-13 önde bitirdiği maçta Beykoz Belediyespor'u 45-28 yendi - Son Dakika
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