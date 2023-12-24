Beşiktaş, İlkem Yapı Tarsus Spor\'u mağlup etti

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Seher Ayşe Nur Yazıoğlu, Almina Kocabaş, Sami İrek.

İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Kübra Erat 3, Büşra Akgün 3, Terezia Palenikova 23, Khadijiah Cave 15, Gmrice Davis 9, Işılay Eğin 2, Yağmur Bul 3, Danielle Robinson 13

BEŞİKTAŞ: Dana Evans 24, Elif Bayram 14, Nogic 16, Zeynep Can 2, Tijana Krivacevic 12, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Melek Uzunoğlu 3, Yueru Li 18

1'İNCİ PERİYOT: 19-15

DEVRE: 37-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-75

Basketbol Süper Ligi 16'ncı haftasında Mersin'de İlkem Yapı Tarsus Spor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş deplasmanda rakibini 95-711 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 10'uncu galibiyetini elde etti. Tarsus Spor ise parkeden 11'inci kez mağlup ayrıldı.