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Beşiktaş, İlkem Yapı Tarsus Spor'u mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş, İlkem Yapı Tarsus Spor'u mağlup etti

Basketbol Süper Ligi 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 95-71 mağlup etti. Beşiktaş bu galibiyetle 10. zaferini elde etti.

Beşiktaş, İlkem Yapı Tarsus Spor\'u mağlup etti
24.12.2023 - 18:04,
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SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Seher Ayşe Nur Yazıoğlu, Almina Kocabaş, Sami İrek.

İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Kübra Erat 3, Büşra Akgün 3, Terezia Palenikova 23, Khadijiah Cave 15, Gmrice Davis 9, Işılay Eğin 2, Yağmur Bul 3, Danielle Robinson 13

BEŞİKTAŞ: Dana Evans 24, Elif Bayram 14, Nogic 16, Zeynep Can 2, Tijana Krivacevic 12, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Melek Uzunoğlu 3, Yueru Li 18

1'İNCİ PERİYOT: 19-15

DEVRE: 37-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-75

Basketbol Süper Ligi 16'ncı haftasında Mersin'de İlkem Yapı Tarsus Spor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş deplasmanda rakibini 95-711 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 10'uncu galibiyetini elde etti. Tarsus Spor ise parkeden 11'inci kez mağlup ayrıldı.

Kaynak: DHA
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