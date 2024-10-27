Beşiktaş'ın 2024-2025 Bütçesi Onaylandı

Spor

Beşiktaş Kulübünün 2024-2025 yılı bütçesi kabul edildi.

Siyah-beyazlı kulübün olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantının son bölümünde genel sekreter Kaan Şakul, kulüp ve bağlı ortaklıklarının 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 arasındaki konsolide bütçesi hakkında sunum yaptı.

Şakul, söz konusu dönemde 8 milyar 578 milyon 990 bin 27 lira gelir, 10 milyar 516 milyon 920 bin 216 lira gider beklediklerini bildirdi. Şakul, kulüp ve bağlı ortaklıklarından 1 milyar 937 milyon 930 bin 189 lira zarar öngördüklerini kaydetti.

Divan başkanı Ahmet Akpınar'ın yaptığı oylama sonucunda bütçe, oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurul, doğum günü kutlamasıyla sona erdi

Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, yönetici Feyyaz Uçar'ın doğum günü kutlamasıyla sona erdi.

Oylamaların ardından siyah-beyazlıların unutulmaz futbolcusu ve mevcut yönetici Feyyaz Uçar için doğum günü pastası getirildi. Uçar, doğum gününü yüzlerce Beşiktaşlı ile kutladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Feyyaz Uçar, pasta kesiminin ardından genel kurul üyelerine "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı başlattı.