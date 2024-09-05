Beşiktaş'ın 25 kişilik UEFA listesi belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın 25 kişilik UEFA listesi belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek 25 kişilik oyuncu listesini açıkladı. Listede Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade-Chamberlain yer almadı. Beşiktaş, grup aşamasında Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Olimpik Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile karşılaşacak.

05.09.2024 10:41
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Beşiktaş'ın 25 kişilik UEFA listesi belli oldu

İSTANBUL, - UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.

Siyah-beyazlıların yollarını ayırmayı planladığı fakat henüz gönderemediği Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade-Chamberlain açıklanan UEFA kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:

" Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Almoatasem Al Musrati, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu."

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği B listesinde ise Emir Yaşar, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay ve Arda Berk Özüarap yer aldı.

Siyah-beyazlılar lig aşamasında Eintracht Frankfurt, Ajax (D), Maccabi Tel Aviv, Olimpik Lyon (D), Malmö, Bodo/Glimt (D), Athletic Bilbao ve Twente (D) ile mücadele edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın 25 kişilik UEFA listesi belli oldu - Son Dakika

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