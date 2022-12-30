Şenol Güneş "Ozan Tufan sizi aradı mı?" sorusuna verdiği esprili yanıtla salonu kahkahaya boğdu - Son Dakika
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Şenol Güneş "Ozan Tufan sizi aradı mı?" sorusuna verdiği esprili yanıtla salonu kahkahaya boğdu

30.12.2022 11:49

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği maçtan sonra teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalar yaptı. "Ozan Tufan sizi aradı mı?" diye sorulan Güneş, "Beni aramadı ama Şenol diye birini aramış olabilir." ifadelerini kullanarak espri yaptı.

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demrispor'u 1-0'lık skorla geçti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş, Ozan Tufan iddialarına cevap verdi.

"ŞU AN ÖYLE BİR ŞEY YOK"

"Ozan Tufan sizi aradı mı?" diye sorulan Şenol Güneş verdiği yanıtta, "Beni aramadı ama Şenol diye birini aramış olabilir. Ben de okudum. Ozan'ı beğeniyorum iyi bir oyuncu. Samet'i sordular onu da beğeniyorum. Söylüyorum bu sefer kulüpler rahatsız oluyor. Bunlar saygıdeğer oyuncular. Şu an öyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Sahadaki oyunu da değerlendiren Güneş, "Bazen geriden uzun toplar atıp dönen topları almak istedik. Her maçı alamadıktan sonra oyun kuramazsanız. Rakibimiz de aynı şeyleri yaptı. Ortada pasta hatalarımız var. Bunu hala düzeltemedik. Bu şekilde kendi kendimize yoruluyoruz. Orta gelecek, vuruş iyi olacak. Masuaku daha iyi attığı için kornerlere attırıyoruz. Daha çok çalışacağız. Teknikleri kötü değil bazen bulundukları durum hataya sebep oluyor. Bazen antrenmanda yaptıklarını maçta yapamıyorlar." dedi.

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Şenol Güneş, Ozan Tufan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş 'Ozan Tufan sizi aradı mı?' sorusuna verdiği esprili yanıtla salonu kahkahaya boğdu - Son Dakika


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