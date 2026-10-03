Siyah-beyazlı kulübün borç tablosu ortaya çıktı: 27 milyar 521 milyon lira - Son Dakika
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Siyah-beyazlı kulübün borç tablosu ortaya çıktı: 27 milyar 521 milyon lira

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Siyah-beyazlı kulübün borç tablosu ortaya çıktı: 27 milyar 521 milyon lira
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Denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, Haliç Kongre Merkezi'nde toplanan Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda üyelere kulübün mali durumunu aktardı. Şentürk'ün verdiği bilgiye göre siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2026 tarihli borcu 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira.

Beşiktaş Kulübünün borcu, 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olarak açıklandı.

GENEL KURULDA AÇIKLANDI

Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'nda düzenlenen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün üyelerini bilgilendirdi.

Şentürk, 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Beşiktaş Kulübünün borcunun 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olduğunu söyledi.

İBRA VE BÜTÇE OYLANACAK

Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve kongre üyelerinin katıldığı toplantıda kulübün 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ait raporları okunacak, yönetimin mali ve idari yönden ibra oylaması yapılacak. Toplantıda ayrıca 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılı bütçesi görüşülüp karara bağlanacak.

Kaynak: AA
BeşiktaşEkonomiSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Siyah-beyazlı kulübün borç tablosu ortaya çıktı: 27 milyar 521 milyon lira - Son Dakika
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