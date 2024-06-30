Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

Beşiktaş\'ın Di Maria\'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

Beşiktaş'ın Angel Di Maria için yaptığı teklif, Portekiz basını tarafından duyuruldu. Beşiktaş'ın ikinci başkanı Hüseyin Yücel'in Di Maria'ya 1 yıllık sözleşme, 5 milyon euro yıllık ücret ve 2.5 milyon euro imza parası teklif ettiği ortaya çıktı.

30.06.2024 17:10
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Portekiz basını, Süper Lig devi Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Angel Di Maria için siyah beyazlı kulübün yaptığı teklifi ortaya çıkardı.

SÖZLEŞME YENİLEYEBİLİR

Portekiz gazetesi A Bola, Benfica'nın bu transferde bir adım öne geçtiğini ileri sürdü. Haberde, 36 yaşındaki hücum oyuncusu için Beşiktaş ve Rosario Central'in de devrede olduğu ancak Di Maria'nın, Portekiz kulübüyle sözleşme yenilemeyi en güçlü seçenek olarak gördüğü belirtildi. Haber detayında, "Benfica, bir sezon daha Di Maria'yla yoluna devam etme konusunda lider durumda" ifadelerine yer verilirken, Beşiktaş'ın yaptığı teklifin ise detayları paylaşıldı.

1 YILLIK SÖZLEŞME VE 5 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET

Siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel'in Arjantinli yıldıza 1 yıllık sözleşme, 5 milyon euro yıllık ücret ve 2.5 milyon euro imza parası teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Angel Di Maria, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser: Beşiktaşa bu sene şampiyonluk ve avrupadan kupa kazandıracaksa rakam az bile kolay değil Angel Di Mariayı Türkiyeye getirmek 14 35 Yanıtla
    Osman A: Son dakika personeli Ttoş Ferhat,yine byni yokken fikrini söyledi. 30 6 Alper Gören: Her haberin altına saçma bir yorum bırakmak zorunda mısın? 15 2 Galatasaray Spor kulübü: Siz ligde önce ligde kalında kupanın sahibi var çok şükür 6 5 Bilişim Hurda: Avrupa'da kupa kazandıracak derken Beşiktaş tarihinde kupaya hiç yaklaştığı bir dönem var mı acaba 5 2
  • Osman Koca: bana verin o parayı 5 sene oynarım:) 12 8 Yanıtla
  • Osman A: Nerde Sgk-Bağkur emeklisi var bizde.Bizimkiler Bağ-kuru yanlış anlamışlar.Olmayan parayla,kulubü iyice borca sokarak Bağ kurulmaz.Bu yaştaki adama bu paralar verilirmi.Kimin parasını kime veriyorsunuz. 8 7 Yanıtla
  • barış özcan: Di Maria yı tanımıyan yorum yapmasın lütfen, komik oluyor çünkü. Yaşı ne olursa olsun kendine iyi bakan profesyonel futbolcular 38-39 yaşına kadar üst düzey performans gösteriyor. Güzel transfer. 7 1 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN: Beşiktaş ihtiyar heyetini topluyor. 1 6 Yanıtla
  • Ankara null: eyt li daha saka gibi 3 3 Yanıtla
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