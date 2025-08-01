Beşiktaş\'ın elendiğini gören Nihat Kahveci ateş püskürdü: Futbol topu isyan etti

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, Shakhtar Donetsk'e iki maçta da mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş'ın performansını ağır sözlerle eleştirdi.

"1 SANİYE HEYECANLANMADIM"

Kontraspor'da Beşiktaş'ın sergilediği performansı ağır sözlerle eleştiren Kahveci, kötü gidişata dikkat çekti. İlk maçta olumsuz sinyaller geldiğini hatırlatan deneyimli futbol adamı "İlk maçtan sonra çok sinirliydim ya ilk maça şükrediyorum. 50. saniyede Silva'nın pozisyonuna heyecanlanmıştım. Bu maçta 1 saniye heyecanlanmadım. Top Beşiktaş'ın ayağındayken top isyan etti. Oyuna Semih giriyor, yok! Efsane Tayfur Bingöl giriyor, yok! Kim giriyorsa yok! Hoca da 'Jurasek'i eleştirdiniz, alın sol bekte Emir'i' diyor. 'Gedson'u sol önde oynattım' dediniz 'Muçi'yi oynattım' diyor. Bunlar futbolu unutma dersleri almış. Futbol topu isyan etti bu Beşiktaş kadrosuna." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ ÇÖKÜYOR"

Beşiktaş'ın çöktüğünü belirten Nihat Kahveci "Beşiktaş çöküyor, çöküyor! Şimdi rakibi Saint Patrick's değil mi; yemin ediyorum bunlar İrlanda'ya giderken uçakta yorulur, kramp girer, o maçta da koşamazlar. Yazık! Beşiktaş'ın bir sonraki oynayacağı maç önceki maça şükrettiriyor" diye konuştu.