Beşiktaş\'ın eski divan kurulu başkanları Başkan Hasan Arat\'ı ziyaret etti

Beşiktaş'ın eski divan kurulu başkanları Şeref Nasır ve Yalçın Karadeniz, Kulüp Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Hasan Arat, Şeref Nasır ve Yalçın Karadeniz'i Tüpraş Stadyumu'ndaki makamında ağırladı. Yöneticilerden Ekrem Keçoğlu ve Kadir Kılıç da buluşmada yer aldı.

Şeref Nasır ve Yalçın Karadeniz, seçimleri kazanan Başkan Hasan Arat ile yönetim kurulunu tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.