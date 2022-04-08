Beşiktaş'ın eski genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in acı günü - Son Dakika
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Beşiktaş'ın eski genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in acı günü

08.04.2022 15:19
Beşiktaş'ın eski genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in acı günü

Beşiktaş'ın eski genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in bugün hayatını kaybeden eşi Füsun Ürkmezgil, son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş'ın eski genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in bugün hayatını kaybeden eşi Füsun Ürkmezgil, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah vefat eden Ürkmezgil'in cenazesine, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkanlardan Fikret Orman, spor ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Füsun Ürkmezgil, Zeytinburnu Merkez Efendi Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kozlu Mezarlığı'nda defnedildi.

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Midyeci Ahmet ve eski eşi arasında sular durulmuyor! Canlı yayında olay sözler: Ölen çocuğuna ağlıyor, yaşayanların yüzüne bile bakmıyor Midyeci Ahmet ve eski eşi arasında sular durulmuyor! Canlı yayında olay sözler: Ölen çocuğuna ağlıyor, yaşayanların yüzüne bile bakmıyor Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın eski genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in acı günü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın eski genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in acı günü - Son Dakika
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