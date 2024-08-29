Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Lugano karşısında gol attı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Lugano karşısında gol attı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında İsviçre temsilcisi Lugano'yu 5-1 mağlup ettiği maçta Gedson Fernandes, 3. golünü kaydetti.

29.08.2024 23:17
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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Lugano karşısında kaydettiği gol ile bu sezonki gol sayısını 3'e çıkarttı.

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano'yu 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Lugano maçlarında deplasmanda 2 ve iç sahada 1 olmak üzere toplam 3 gol kaydederek bu sezonki gol sayısını 3'e çıkarttı.

Tecrübeli orta saha, Lugano karşısında 11'de sahaya çıkarken 87. dakikada yerini Salih Uçan'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Lugano karşısında gol attı - Son Dakika

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