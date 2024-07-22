Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin, VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralandı

Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki kalecisi Emre Bilgin'in sezon sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin, 2024-2025 sezonu sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük Spor Kulübüne geçici transfer olmuştur. Emre Bilgin'e yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
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