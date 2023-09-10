Beşiktaş'ın genç stoperi Aytuğ, Sırbistan Milli Takımı'nı tercih etti

Sırbistan U21 Milli Takımı, Beşiktaş'ın altyapısından Aytuğ Batur Kömeç'e davette bulundu. Sırpları geri çevirmeyen Kömeç, daveti kabul etti.
18 yaşındaki genç stoper geçen sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıktı. Kömeç bu karşılaşmalarda 4 gol atarken, 2 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.
Öte yandan genç savunmacı, Türkiye U19 Milli Takımı ile ise 4 maçta forma giydi. Kömenç ilk kez ay-yıldızlı formayı 2022 yılında giydi.
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