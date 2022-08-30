Braga, Serdar Saatçi'nin peşinde! Portekizliler cazip teklif sundu

Savaşta kullanması için çok sayıda SİHA gönderdiler ama çoğu arızalı çıktı

Siyah-Beyazlı ekibin altyapısından yetişen Serdar Saatçi'nin yeni bir talibi çıktı. Portekiz Lig'i ekiplerinden Braga'nın başarılı savunmacıya teklif yapacağı iddia edildi.

BRAGA'DAN 1.4 MİLYON EURO TEKLİF

TRT Spor'un aktardığı habere göre, Portekiz ekibi, Beşiktaş'a Serdar Saatçi için 1.4 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro ekstra bonus önerdi. Ayrıca Beşiktaş futbolcunun sonraki satışından pay alacağı öğrenildi. 19 yaşındaki stoperin ise Braga ile anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Viktoria Plzen'e karşı oynanan mücadelenin 83. dakikasında kenara gelerek, Teknik Direktör Valerian İsmael ile tartışma yaşayan Saatçi, siyah-beyazlı yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

2023 YILINA KADAR BEŞİKTAŞ'TA

Bu sezon henüz forma şansı yakalayamayan Serdar Saatçi'nin, siyah-beyazlılar ile 30 Haziran 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.