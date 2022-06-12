Beşiktaş'ın genç yeteneklerine teklif yağıyor! Rıdvan'dan sonra Ersin'e de Avrupa'dan talip çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın genç yeteneklerine teklif yağıyor! Rıdvan'dan sonra Ersin'e de Avrupa'dan talip çıktı

12.06.2022 13:21

Beşiktaş altyapısından yetişen genç yetenekler Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'na Avrupa ekiplerinden teklifler gelmeye devam ediyor. Bundesliga ekibi Frankfurt ile anlaşmaya varan Rıdvan'ın ardından Avusturya temsilcisi Red Bull Salzburg da Ersin Destanoğlu için 6 milyon euroluk teklifini Beşiktaş'a iletti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Avusturya temsilcisi RB Salzburg, genç yıldız Ersin Destanoğlu'nun transferi için devreye girdi. Salzburg, siyah beyazlı kulübe 6 milyon euro ücret teklif etti. Beşiktaş yönetimi bu teklifi değerlendirmeye aldı. Ersin Destanoğlu geçtiğimiz sezon 41 maça çıkarken, 55 kez kalesinde gol gördü, 12 kez ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Beşiktaş'ın gençleri yuvadan uçuyor! Rıdvan'dan sonra Ersin'e de sürpriz talip

GENÇ KARTALLAR YUVADAN UÇUYOR

Beşiktaş'ın performanslarıyla adından söz ettiren futbolcuları Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'na teklifler yağıyor. Frankfurt ile anlaşan Rıdvan kulübüne 6 milyon euro kazandıracak. Ersin'in de transfer olması halinde kulübüne bu bedelin daha üstünde bir bonservis kazandıracağı öngörülüyor.

Beşiktaş'ın gençleri yuvadan uçuyor! Rıdvan'dan sonra Ersin'e de sürpriz talip
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Ersin Destanoğlu, Avusturya, Salzburg, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın genç yeteneklerine teklif yağıyor! Rıdvan'dan sonra Ersin'e de Avrupa'dan talip çıktı - Son Dakika
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