Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla yola çıkan Siyah-beyazlılar, Alicante Havalimanı'ndan karayoluyla kamp yapacağı otele geçecek. 27 Temmuz Çarşamba gününe kadar Alicante'de kamp yapacak olan siyah-beyazlılar, İspanya'daki ilk antrenmanını bugün TSİ 20.00'de gerçekleştirecek.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, İspanya'ya gitti - Son Dakika

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