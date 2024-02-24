Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş\'ın İstanbulspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında yarın İstanbulspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı takımda uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra Ante Rebic ile Tayyip Talha Sanuç kamp kadrosuna alınmadı. Beşiktaş'ın İstanbulspor müsabakası kamp kadrosunda ise Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Jonas Svensson, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Almoatasem Al-Musrati, Jackson Muleka, Umut Meraş, Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy yer alacak.

24.02.2024 19:57
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın İstanbulspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra Ante Rebic ile Tayyip Talha Sanuç kamp kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ın İstanbulspor müsabakası kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Jonas Svensson, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Almoatasem Al-Musrati, Jackson Muleka, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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