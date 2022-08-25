Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, İstanbul'da! Havalimanında ikonik hareketini yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, İstanbul'da! Havalimanında ikonik hareketini yaptı

25.08.2022 03:24
Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, İstanbul'da! Havalimanında ikonik hareketini yaptı

Beşiktaş'ın kiralık transferi için Everton ile anlaşmaya vardığı Dele Alli, İstanbul'a geldi. Büyük bir coşkuyla karşılanan dünyaca ünlü futbolcu, kendisini bekleyen taraftarlara üçlü çektirdi. Öte yandan İngiliz futbolcu gol sevinçlerinde yaptığı kendisiyle özdeşlemiş hareketini yaparak objektiflere poz verdi.

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş uzun süredir renklerine bağlamaya çalıştığı Dele Alli'de mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların yeni transferi, gece 01.44 sularında İstanbul'a geldi.

TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Havalimanında büyük bir coşkuyla karşılanan dünyaca ünlü yıldız futbolcu, kendisini bekleyen taraftarlara üçlü çektirdi. Daha sonra arabaya binenen Dele Alli burada kendisiyle özdeşleşmiş gol sevinçlerinde yaptığı hareketi yaparak objektiflere poz verdi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, İstanbul'da! Havalimanında ikonik hareketini yaptı
Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, İstanbul'da! Havalimanında ikonik hareketini yaptı

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Yıldız futbolcunun maaşını karşılayarak bedelsiz kadrosuna katan Beşiktaş, Dele Alli'nin satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor. Siyah-beyazlılar bu opsiyonu Ocak ayında kullanmak isterse 6 milyon euro, sezon sonunda kullanmak isterse ise 8 milyon euro ödeyecek.

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Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, İstanbul'da! Havalimanında ikonik hareketini yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, İstanbul'da! Havalimanında ikonik hareketini yaptı - Son Dakika
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