Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, İstanbul'da! Havalimanında ikonik hareketini yaptı

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş uzun süredir renklerine bağlamaya çalıştığı Dele Alli'de mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların yeni transferi, gece 01.44 sularında İstanbul'a geldi.

TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Havalimanında büyük bir coşkuyla karşılanan dünyaca ünlü yıldız futbolcu, kendisini bekleyen taraftarlara üçlü çektirdi. Daha sonra arabaya binenen Dele Alli burada kendisiyle özdeşleşmiş gol sevinçlerinde yaptığı hareketi yaparak objektiflere poz verdi.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Yıldız futbolcunun maaşını karşılayarak bedelsiz kadrosuna katan Beşiktaş, Dele Alli'nin satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor. Siyah-beyazlılar bu opsiyonu Ocak ayında kullanmak isterse 6 milyon euro, sezon sonunda kullanmak isterse ise 8 milyon euro ödeyecek.