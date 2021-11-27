Üye Girişi
Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok sezonu kapattı - Son Dakika

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok sezonu kapattı

27.11.2021 23:27
Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok sezonu kapattı

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'a 4-0 yenildi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sakatlanan kaleci Mert Günok'tan siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Sol diz çapraz bağı kopan milli kaleci sezonu kapattı.

Büyük bir krizin içerisine giren Beşiktaş, Mert Günok'tan gelen haberle sarsıldı. Giresunspor maçında sakatlanan milli kalecinin sezonu kapadığı öğrenildi.

AMELİYATIN ARDINDAN 6 AYLIK TEDAVİ SÜRECİ BAŞLAYACAK

Giresunspor atağında pozisyon almaya çalışırken ters basan ve dizi dönen Mert Günok yere yığılmış, sonrasında hastaneye götürülmüştü. NTV Spor'un haberine göre; sol diz çapraz bağı kopan milli kalecinin sezonu kapattığı öğrenildi. Tecrübeli eldiven, geçireceği ameliyatın ardından 6 aylık tedavi sürecine girecek.

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok sezonu kapattı

Giresunspor, Mert Günok, Beşiktaş, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok sezonu kapattı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Serkan Kaya babasını kaybetti! 23:13 Serkan Kaya babasını kaybetti! Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark 21:06 Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı 18:39 Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı 17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! 16:05 Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek 14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim! 12:25 Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim! Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? 11:33 Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?

Son Dakika Haberleri
23:20 Son Dakika: Van'da deprem oldu! 11 dakika arayla iki kere sallandı
23:13 Serkan Kaya babasını kaybetti!
23:05 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu
22:49 Sergen Yalçın'ın istifası kabul edilecek mi? Ahmet Nur Çebi'nin olay sözleri
22:22 Cep telefonu almayan ailesine kızıp sırra kadem basan çocuk, geri döndü
22:13 Son Dakika: Giresunspor yenilmesinin ardından Sergen Yalçın: Camiaya zarar vermek istemiyorum
22:12 Sanatçı Zerrin Özer apar topar hastaneye kaldırıldı!
22:00 Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü!
21:57 Sergen Yalçın: Ben oynamıyorum
21:37 Beşiktaş'ta tribün "Hesap ver" dedi, Sergen Yalçın oralı olmadı
Son Dakika: Van'da deprem oldu! 11 dakika arayla iki kere sallandı Son Dakika: Van'da deprem oldu! 11 dakika arayla iki kere sallandı         
23:21
Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz         
23:12
Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan paylaşımı duygulandırdı Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan paylaşımı duygulandırdı         
20:39
HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor         
17:24
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan hastanelerdeki randevu sıkıntısına dair açıklama! İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan hastanelerdeki randevu sıkıntısına dair açıklama!         
13:19
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!         
10:58
Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması         
10:35
Son Dakika! Müslüme'nin dört kardeşi ve annesi, devlet korumasına alındı Son Dakika! Müslüme'nin dört kardeşi ve annesi, devlet korumasına alındı         
10:26
Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar         
09:40
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 23:32:12. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok sezonu kapattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement