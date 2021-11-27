Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok sezonu kapattı
27.11.2021 23:27
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'a 4-0 yenildi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sakatlanan kaleci Mert Günok'tan siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Sol diz çapraz bağı kopan milli kaleci sezonu kapattı.
Büyük bir krizin içerisine giren Beşiktaş, Mert Günok'tan gelen haberle sarsıldı. Giresunspor maçında sakatlanan milli kalecinin sezonu kapadığı öğrenildi.
AMELİYATIN ARDINDAN 6 AYLIK TEDAVİ SÜRECİ BAŞLAYACAK
Giresunspor atağında pozisyon almaya çalışırken ters basan ve dizi dönen Mert Günok yere yığılmış, sonrasında hastaneye götürülmüştü. NTV Spor'un haberine göre; sol diz çapraz bağı kopan milli kalecinin sezonu kapattığı öğrenildi. Tecrübeli eldiven, geçireceği ameliyatın ardından 6 aylık tedavi sürecine girecek.
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