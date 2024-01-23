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Beşiktaş'ın sol beki Umut Meraş sakatlandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın sol beki Umut Meraş sakatlandı

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynayacağı maç öncesi sol bek oyuncusu Umut Meraş, ısınma esnasında yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Yerine Emrecan Terzi ilk 11'de görev yapacak.

Beşiktaş\'ın sol beki Umut Meraş sakatlandı
23.01.2024 - 20:07,
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Beşiktaş'ta sol bek Umut Meraş, Adana Demirspor maçı öncesi ısınma esnasında sakatlanarak 11'deki yerini Emrecan Terzi'ye bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda maç öncesi ısınma esnasında sol bek oyuncusu Umut Meraş, sol üst ön adalesinde yaşadığı ağrı sebebiyle yerini Emrecan Terzi'ye bırakmak zorunda kaldı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Umut Meraş, ısınma esnasında sol üst ön adalesinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkarılmıştır. Umut Meraş'ın yerine Serkan Emrecan Terzi ilk 11'de forma giyecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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