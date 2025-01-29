Beşiktaş\'ın Twente Maç Kadrosu Belli Oldu

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Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulunan Cher Ndour kadroda yer almadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında yarın TSİ 23.00'de Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu maç öncesi siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli olurken İtalyan futbolcu Cher Ndour kafilede yer almadı.

Siyah-beyazlıların resmi sosyal medya hesabında konuyla ilgili açıklamada, "Futbolcumuz Cher Ndour, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takımımızın Twente ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmamıştır" denildi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

" Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Al-Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu ve Arda Berk Özüarap" - İSTANBUL