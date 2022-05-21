Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Oğuzhan Özyakup da Trabzonspor'a göz kırpıyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Oğuzhan Özyakup da Trabzonspor'a göz kırpıyor

21.05.2022 15:01

Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş macerası sona eriyor. Sözleşmesi gelecek ay bitecek olan tecrübeli futbolcu, Siyah-Beyazlılardan ayrılıyor. Oğuzhan Özyakup için en ciddi adayların Trabzonspor ve Fatih Karagümrük olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş'ın bu sezon beklentilerin uzağında kalan oyuncusu Oğuzhan Özyakup, önümüzdeki ay sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılacak.

ABDULLAH AVCI ÇOK İSTİYOR

Süper Lig'den bir çok ekibin takibinde olan Oğuzhan Özyakup için en ciddi adayların Trabzonspor ve Fatih Karagümrük olduğu belirtildi. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın da Oğuzhan'ı takımında görmeyi çok istediği ifade ediliyor. 10 yıllık Beşiktaş macerasını önümüzdeki ay noktalayacak olan Oğuzhan'ın transferi önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak. 29 yaşındaki futbolcu büyük bir aksilik yaşanmazsa gelecek sezon Trabzonspor forması giyecek.

BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI

Bu sezon Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup, 17 karşılaşmada forma giyerken, gol atma başarısını gösteremedi. Ancak 1 asist ile takımına katkı sağlarken, beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

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Fatih Karagümrük, Oğuzhan Özyakup, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Oğuzhan Özyakup da Trabzonspor'a göz kırpıyor - Son Dakika


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