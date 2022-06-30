Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, kulübün 120. yılının da kutlanmaya başlayacağı yeni sezonda "#SiyahBeyazınPeşinde" sloganıyla formalarda dürüstlük, tutku, tevazu, bağlılık ve geçmişe saygı gibi değerlere vurgu yapıldı.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın yeni sezon formaları satışa sunuldu - Son Dakika

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