Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın dün anlaşmaya vardığını açıkladığı yeni teknik direktörü Fernando Santos, Portekiz'den yardımcı antrenörleriyle birlikte İstanbul Havalimanı'na geldi. Siyah-beyazlı kulübün yöneticileri tarafından çiçeklerle karşılanan Santos, pasaport işlemleri tamamlanana kadar havalimanı salonunda sohbet etti ve basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra Santos ve beraberindekiler konaklayacakları otele doğru hareket etti.
08.01.2024 - 20:58,
Güncelleme: 20:58
Beşiktaş'ın dün anlaşmaya vardığını açıkladığı yeni teknik direktörü Fernando Santos, İstanbul'a geldi.
Portekiz'den yardımcı antrenörleriyle İstanbul Havalimanı'na gelen tecrübeli teknik adamı siyah-beyazlı kulübün yöneticileri Hüseyin Yücel, Kaan Şakul, Işıl Zeybek ve Burak Aslan çiçeklerle karşıladı.
Siyah-beyazlı yöneticiler, Portekizli teknik adamın pasaport işlemleri devam ederken havalimanı salonunda bir süre sohbet ettikten sonra birlikte basın mensuplarına poz verdi.
Santos ve beraberindekiler daha sonra konaklayacakları otele doğru hareket etti.
Kaynak: AA
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